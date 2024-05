Gewalttätiger Raubüberfall in Wien: 170 Euro Schaden

Acht Schals, eine Tasche, eine Kappe und zwei Flaschen Alkohol im Wert von 165,90 Euro soll ein 45-jähriger Russe am gestrigen Abend in einem Souvenirgeschäft in der Wiener Innenstadt gestohlen haben. Als ein 29-jähriger Angestellter den mutmaßlichen Dieb anhalten wollte, soll dieser ihm ins Gesicht geschlagen und ihn bedroht haben. Anschließend flüchtete er. Der Angestellte verfolgte den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei. Polizisten der Polizeiinspektion Brandstätte nahmen den Tatverdächtigen fest. Eine Vernehmung war auf Grund des aggressiven Verhaltens des Beschuldigten nicht möglich. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.