Weltnichtrauchertag: „Unser Spielplatz ist kein Raucherplatz“

Die Stadt Salzburg startet an diesem Tag die bewährte Informations-Kampagne „Unser Spielplatz ist kein Rauchplatz“ auf den städtischen Spielplätzen. „Die Mitarbeiter der Stadtgärten betreuen insgesamt 84 Spielplätze im gesamten Stadtgebiet. Die Spielplätze sind Einrichtungen, auf denen sich Kinder wohl fühlen sollen, und ihre Sicherheit liegt uns allen am Herzen: Daher machen wir auch dieses Jahr am Weltnichtrauchertag abermals darauf aufmerksam, das Rauchverbot an den Spielplätzen einzuhalten“, so die ressortzuständige Stadträtin Andrea Brandner (SPÖ).

©Doris Wild / wildbild v.l.n.r.: Julia Ronacher und Josef Wanka von den Stadtgärten mit Stadträtin Andrea Brandner

Hygiene und Sicherheit

Mit der Plakatkampagne soll vor allem an die Vernunft der Erwachsenen und Eltern appelliert werden und anregen, während des Spielplatzbesuchs nicht zu rauchen. Das hat neben hygienischen Gründen auch einen Sicherheitsaspekt, denn in Sandkisten und Co. sollten keine Zigarettenstummel herum liegen, die möglicherweise von den Kleinen beim Spielen verschluckt werden können.