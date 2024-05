In Österreich: Lebensmittel deutlich teurer als im Ausland

Die Zahlen zeigen einen deutlichen Preisunterschied bei 70 verglichenen identen Marken-Lebensmitteln in Online-Supermärkten beider Länder.

Preisschock – Dies sind einige Beispiele der Preisunterschiede (Durchschnittspreise; Brutto-Preise in Euro): Frischkäse/Philadelphia (175 g): Österreich 2,49 Euro, Deutschland 1,49 Euro (67 % Differenz)

(175 g): Österreich 2,49 Euro, Deutschland 1,49 Euro (67 % Differenz) Asia Nudeln/Maggi (121 g): Österreich 2,29 Euro, Deutschland 1,39 Euro (65 % Differenz)

(121 g): Österreich 2,29 Euro, Deutschland 1,39 Euro (65 % Differenz) Cola Eisschlecker/Calippo (525 ml): Österreich 5,94 Euro, Deutschland 3,69 Euro (61 % Differenz)

(525 ml): Österreich 5,94 Euro, Deutschland 3,69 Euro (61 % Differenz) Prodomo gem./Dallmayr (500 g): Österreich 10,99 Euro, Deutschland 7,49 Euro (47 % Differenz)

(500 g): Österreich 10,99 Euro, Deutschland 7,49 Euro (47 % Differenz) Passierte Tomaten/Pomito (500 g): Österreich 1,99 Euro, Deutschland 1,39 Euro (43 % Differenz)

(500 g): Österreich 1,99 Euro, Deutschland 1,39 Euro (43 % Differenz) Almdudler PET/Almdudler (1 l): Österreich 1,89 Euro, Deutschland 1,64 Euro (15 % Differenz)

Lebensmittel bis zu 67 Prozent teurer als in Deutschland

Diese eklatanten Unterschiede zeigen sich nicht nur in Einzelfällen. Beim Vergleich der Bruttopreise waren 61 von 70 verglichenen Lebensmitteln in Österreich teurer als in Deutschland. Nur fünf Produkte waren im Schnitt in Österreich billiger und vier kosteten in beiden Ländern gleich viel. Die Diskrepanz zieht sich auch beim netto-Preisvergleich durch. Selbst wenn die unterschiedliche Umsatzsteuer herausgerechnet wird, sind die Preise für den Einkaufskorb in Österreich immer noch um rund ein Fünftel (21 Prozent) höher als in Deutschland.

„Dieser Aufschlag muss weg“

Tobias Schweitzer, Bereichsleiter Wirtschaft der AK, bringt es auf den Punkt: „Der AK Preismonitor zeigt regelmäßig einen ‚Österreich-Aufschlag‘ bei Markenprodukten – den hat auch die Bundeswettbewerbsbehörde bestätigt. Dieser Aufschlag muss weg. Es kann nicht sein, dass multinationale Konzerne von Einzel- und Großhändlern, je nach Mitgliedsstaat, unterschiedliche Preise für gleiche Produkte verlangen. Diese Praxis muss endlich unterbunden werden, denn die Zeche dafür zahlen die Konsument.“