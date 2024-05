„Le Petit“ eröffnet: Wienerroither-Filiale wird neues Leben eingehaucht

Selçuk Yalçin übernimmt die Wienerroither-Filiale in der Waidmannsdorfer Straße.

Abschiednehmen hieß es im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf von der Wienerrotiher-Filiale in der Waidmannsdorfer Straße. 5 Minuten berichtete. Doch lange müssen die Klagenfurter nicht darauf warten, dass den Räumlichkeiten neues Leben eingehaucht wird. Schon am morgigen Samstag, dem 1. Juni, eröffnet Selçuk Yalçin, Inhaber des Turkuaz in den City Arkaden, hier das „Le Petit“. Eine offizielle Eröffnungsfeier ist dann für September geplant.

Wienerroither-Team bleibt

„Wir bieten so ziemlich das gleiche Angebot wie der Wienerroither, nur etwas erweitert. ‚Le Petit‘ wird ein Café und eine Konditorei werden“, erzählt Yalçin im Gespräch mit 5 Minuten. Aber nicht nur das Angebot übernimmt Yalçin vom Wienerroither, sondern auch das Team: „Die Filialleiterin und das Personal bleibt, immerhin sind sie das Gesicht der Filiale.“ Das Team wird von seiner Ehefrau in der Küche unterstützt. „Sie wird das Frühstück vorbereiten.“

Verlängerte Öffnungszeiten

Für die Zukunft plant Yalçin dann auch Torten-Bestellungen entgegenzunehmen und ein Catering mit belegten Brötchen anzubieten. Die Türen von „Le Petit“ werden jeweils Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr, Samstag von 7 bis 16 Uhr und an Sonn- sowie Feiertagen von 7 bis 14 Uhr geöffnet sein. Der Inhaber abschließend: „Wir werden jetzt beobachten, wie alles läuft und über den Sommer hinweg alles optimieren.“