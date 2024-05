Breitbandausbau im Gailtal: Erste Anschlüsse werden bald aktiviert

„Breitband ist die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Ein flächendeckender, rascher Ausbau ist aktuell eines der wichtigsten Themen für Kärnten, denn es gibt de facto keinen Lebensbereich mehr, der nicht von einer modernen digitalen Infrastruktur abhängig ist. Der Ausbau ist grundlegend für den Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort Kärnten und stärkt insbesondere die ländlichen Regionen“, weiß Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Gemeinsam werden von der Breitbandinitiative Kärnten GmbH (BIK) und Kelag Connect insgesamt rund neun Millionen Euro in den Glasfaserausbau in den beiden Marktgemeinden Nötsch und Bad Bleiberg investiert und so rund 3.000 neue Nutzungseinheiten mit einem Glasfaser-Anschluss versorgt. „Es freut uns, dass der Ausbau auf so große Zustimmung in unserer Gemeinde gestoßen ist“, sind sich die beiden Bürgermeister Alfred Altersberger (ÖVP) und Christian Hecher (ULB) einig.

Anschlüsse werden bald aktiviert

BIK-Geschäftsführer Peter Schark erläutert: „[…] In den Gemeinden Bad Bleiberg und Nötsch können nach acht Monaten Bauzeit die ersten Kundenanschlüsse aktiviert werden.“ Petra Rodiga-Laßnig von Kelag Connect ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit der BIK und den beiden Gemeinden funktioniert sehr gut, wir liegen mit dem Ausbau im Zeitplan.“ Der Breitbandausbau in der Gemeinde Nötsch ist weit fortgeschritten, die Tiefbauarbeiten sind nahezu abgeschlossen. „Am 11. Juni organisieren wir für die Bürgerinnen und Bürger im Gemeindeamt eine Sprechstunde, um sie über den weiteren Ablauf und die bevorstehenden Einblas- und Spleißarbeiten zu informieren“, so Rodiga-Laßnig. „Im August werden wir die ersten Kunden in Nötsch live schalten, bis Jahresende 2024 können dann alle Kunden in Nötsch ultraschnell im Internet surfen.“ In Bad Bleiberg haben die Tiefbauarbeiten begonnen, rund 15 Prozent der Trassen sind fertiggestellt. „Die ersten Einblas- und Spleißarbeiten werden im November stattfinden, die ersten Kunden werden in dieser Gemeinde noch heuer live geschaltet. Fertiggestellt wird das Projekt in Bad Bleiberg im Frühling 2025“, verspricht Rodiga-Laßnig.

Kärntenweit werden 85 Millionen Euro investiert

In ganz Kärnten sollen im 2024 von BIK und Kelag rund 85 Millionen Euro in den Glasfaserausbau investiert werden. Investitionen, die einen doppelten Effekt haben, weiß Schuschnig: „Dabei handelt es sich einerseits um wichtige Investitionen in den Standort, andererseits haben diese auch einen konjunkturellen Effekt, der gerade jetzt in der Bauwirtschaft dringend nötig ist.“ Daher werde bei der Bauvergabe auch bewusst auf regionale Betriebe der Bauwirtschaft gesetzt, um die Region und die Wirtschaft im Land zu stärken sowie Arbeitsplätze zu sichern. Durch die Investitionen in den Breitbandausbau sollen in diesem Jahr zwischen 120 und 150 Millionen Euro an Wertschöpfung in Kärnten ausgelöst werden.