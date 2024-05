Stadtwerke Klagenfurt steigern Umsatz auf 415 Millionen Euro

Dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Klagenfurt AG wurde in der Aufsichtsratssitzung am 22. Mai der Konzernabschluss für 2023 präsentiert. Demnach konnte der konzernweite Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 27 Millionen Euro auf rund 415 Millionen Euro erhöht werden. Das operative Ergebnis wuchs von rund 12 auf rund 26 Millionen Euro.

Energie Klagenfurt mit negativem Jahresergebnis

Die Verwerfungen bei den Energiepreisen der letzten beiden Jahre spiegeln sich nach wie vor im Hauptgeschäftsbereich des Konzerns, dem Energiebereich, wider: So weist die STW-Tochter Energie Klagenfurt GmbH trotz einer Umsatzsteigerung von rund 14 Millionen Euro ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rund 109.000 Euro auf.

Energiewende & Infrastruktur im Fokus

Im Jahr 2023 wurden notwendige Investitionen in die Erneuerung und den Ausbau der bestehenden Infrastruktur getätigt, allen voran in den Bereichen Strom, Wärme, Wasser, Glasfaser, Photovoltaik und E-Mobilität. Damit flossen im Vorjahr rund 40 Millionen Euro in die Versorgungssicherheit der Kunden und in die Bewältigung der Energiewende. Dieses Investitionsprogramm setzen die Stadtwerke Klagenfurt auch 2024 fort: Die Schwerpunkte liegen auch dieses Jahr im Ausbau und in der Verdichtung der Fernwärmeversorgung sowie in der Erneuerung des Wassernetzes in Klagenfurt.

Stromnetz soll zukunftsfit gemacht werden

Auch das Stromnetz soll auf die Herausforderungen der Zukunft ausgerichtet werden, denn die Energiewende bringt steigende Anforderungen an das Stromnetz mit sich: Photovoltaik-Anlagen, Elektroautos und Wärmepumpen erfordern einen erhöhten Leistungsbedarf. Um diese neuen Anforderungen in das Stromnetz integrieren zu können, bedarf es eines starken und stabilen Netzes. Die konsequente Modernisierung des Stromnetzes und die damit einhergehenden Investitionen gewährleisten eine sichere Stromversorgung für Klagenfurt.