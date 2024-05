Wetter-Achterbahn in Kärnten: Auflockerungen, aber auch Regenschauer

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 19:40 / ©Thomas Kaiser

Doch die Sonne wird sich wohl nur kurzzeitig zeigen, denn schon bald formieren sich erneut Quellwolken am Himmel. Vor allem in Unterkärnten sollten sich die Regenschirme griffbereit befinden, denn am Nachmittag sind hier vereinzelte gewittrige Regenschauer zu erwarten. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 16 und 21 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.