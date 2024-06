Rettung bei Einsatzfahrt verunfallt: Das sagt Polizei zu Unfallhergang

Am Freitag

1. Juni 2024

Im Grazer Bezirk Liebenau ist am Freitagmorgen ein Rettungswagen verunfallt – 5 Minuten berichtete. Laut ersten Informationen der Polizei ist das Fahrzeug bei einer Einsatzfahrt plötzlich ins Schleudern geraten. Auf Höhe eines Autohauses in der Liebenauer Hauptstraße kippte es um und schlitterte gegen einen Laternenmast. „Aufgrund des wuchtigen Aufpralls und herabstürzender Teile der Laterne wurden mehrere Begrenzungspflöcke, zwei Bäume, zwei Laternen sowie vier geparkte und zum Verkauf vorgesehene Fahrzeuge des Autohauses erheblich beschädigt“, teilt die Polizei mit.

Teils schwere Verletzungen

Der 59-jährige Lenker des Einsatzfahrzeuges erlitt zudem schwere Verletzungen. Seine beiden 19-jährigen Kollegen kamen mit leichten Verletzungen davon. „Sie wurden von einem Notarzt und einer Besatzung des Roten Kreuzes medizinisch erstversorgt und in der Folge ins LKH Graz eingeliefert“, so die Beamten. „Alle drei Männer wurden ambulant behandelt und konnten bereits wieder in häusliche Pflege entlassen werden.“

Bergungsarbeiten mit einem Kran

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest. Das beschädigte Rettungsfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Dauer der eineinhalbstündigen Bergungsarbeiten mit einem Kran der Feuerwehr für den gesamten Verkehr gesperrt.