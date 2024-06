Vermisster Stand-Up-Paddler löste Großeinsatz in Tirol aus

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 06:46 / ©watcherfox-stock.adobe.com

Am Donnerstagabend gab es eine große Suchaktion am Ufer des Lech im Tiroler Bezirk Reutte. Ein 66-jähriger Passant hatte beobachtet, wie ein Stand-up-Paddler das Gleichgewicht verlor, in den Fluss stürzte und abgetrieben wurde. „Nachdem der Zeuge die Person nicht mehr sehen konnte, setzte er einen Notruf ab“, heißt es seitens der Polizei.

Große Suchaktion bei Stanzach

Kurz darauf startete eine großangelegte Suchaktion, an der sich die Freiwilligen Feuerwehren Stanzach, Forchach, Vorderhornbach, Rieden, Ehenbichl, Höfen und Weißenbach am Lech sowie die Wasserrettung Reutte, das Rote Kreuz, die Bergrettung Reutte und die Bergrettung Ehrwald beteiligten. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Gegen 21.30 Uhr musste die Suche jedoch ergebnislos abgebrochen werden.

Vermisster spazierte in die Polizeistation

Aufgrund eines Zeugenaufrufs meldete sich der gesuchte Stand-Up-Paddler jedoch tags darauf persönlich bei der Polizeiinspektion Elbigenalp. „Er war bei Stanzach von seinem Board in den Lech gestürzt, schwamm unverletzt ans Ufer und fuhr mit dem Bus zu seinem Wagen“, klären die Beamten auf. Dem Wassersportler sei der Sucheinsatz nicht aufgefallen, ansonst hätte er sich sofort bei der Polizei gemeldet.