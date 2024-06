Neue Regeln für Radarfallen in Italien: Was du jetzt wissen musst

Nirgendwo in Europa gibt es so viele Radarfallen wie in Italien – konkret sind es 11.000. Wenn es um Geschwindigkeitsübertretungen geht, versteht Italien keinen Spaß. Nun, pünktlich zur Urlaubssaison, gibt es neue Regeln für die „Blitzer“. Diese Woche wurde die neue Verordnung dazu veröffentlicht. Zwei Wochen nach der Verkündung soll diese in Kraft treten. Folgende Regeln gelten:

Keine Radarfallen in Städte

Messungen der Geschwindigkeit sind innerhalb geschlossener Ortschaften erst ab einem Tempolimit von 50 km/h zulässig. Radarfallen, die bei einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h aktiv sind, dürfen nur auf städtischen Straßen eingesetzt werden, die über Radwege und Fußgängerbereiche verfügen.

Klare Hinweisschilder

Radarfallen müssen rechtzeitig angekündigt werden: außerhalb geschlossener Ortschaften mindestens 1000 Meter vor der Messanlage, innerorts 200 Meter und auf sonstigen Straßen 75 Meter davor. Zudem muss außerorts ein Mindestabstand von drei Kilometern zwischen zwei Blitzern eingehalten werden.

Genehmigungspflicht durch höhere Verwaltungsämter

Gemeinden dürfen Radarfallen nicht mehr eigenständig aufstellen. Jede neue Anlage muss künftig vom Präfekten genehmigt werden. Die Gemeinden haben zwölf Monate Zeit, bestehende Blitzer an die neuen Vorgaben anzupassen. Werden die Anlagen bis dahin nicht entsprechend angepasst, werden diese deinstalliert. Bußgelder können dann nur von Anlagen erhoben werden, die den neuen Vorschriften entsprechen.