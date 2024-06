Kärntner Landesregierung gründet eigenen Betriebskindergarten

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 08:04 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

Noch diesen Herbst soll die Pilotphase im Amt der Kärntner Landesregierung starten. Konkret sollen zwei Kleingruppen für Kinder von Landesbediensteten eingeführt werden. Die dafür notwendigen Beschlüsse sollen in der Regierungssitzung am kommenden Dienstag fallen. „Wir sind als Arbeitgeber mit dem Zertifikat ‚berufundfamilie‘ ausgezeichnet und setzen mit diesem Projekt eine weitere wichtige Maßnahme. Die Herausforderungen für berufstätige Eltern wachsen ständig – es ist uns daher ein großes Anliegen, ihnen die Sicherheit zu geben, ihren Nachwuchs in besten Händen zu wissen“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

©LPD Kärnten/Erich Varh Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)

Ganztags- und Halbtagesbetreuung möglich

Angeboten werden sollen sowohl Ganztags- als auch Halbtagesbetreuung, mit oder ohne Verpflegung. „Die zahlreichen und enorm positiven Rückmeldungen auf die Bedarfserhebung zeigen, dass wir mit diesem Projekt ein Angebot schaffen, das dem Wunsch vieler Eltern im Landedienst entspricht“, ergänzt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Die Kosten für die die Bildung und Betreuung der nicht-schulpflichtigen Kinder übernimmt – wie im seit September 2023 gültigen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz festgelegt – das Land. Zu bezahlen sind lediglich die Verpflegung, ein Kreativbeitrag sowie ein Elternersatzbeitrag für schulpflichtige Kinder. Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) ergänzt: „Das ist eine wichtige Entwicklung, die uns als familienfreundlichen und nachhaltigen Arbeitgeber zusätzlich bestärkt.“ Details sollen in einer Pressekonferenz nach der Regierungssitzung am kommenden Dienstag präsentiert werden.

©VP Kärnten | Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) ©LPD Kärnten/Wajand | Landesrat Daniel Fellner (SPÖ)

Team Kärnten-Erfolg?

Auch das Team Kärnten hat im Februar im Zuge einer Landtagsinitiative gefordert, dass auch im Bereich des Amtes der Kärntner Landesregierung ein Betriebskindergarten geschaffen wird. „Es freut mich, dass unser diesbezüglicher Antrag auf offene Ohren gestoßen ist und unsere Initiative umgesetzt wird“, so Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer, der es positiv sieht, dass das Land mit gutem Beispiel vorangeht und damit auch vorbildhaft für viele Betriebe in Kärnten wirkt.