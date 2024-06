Glaubensgemeinschaft lehnte sich auf: „Wollen Pfarrer Joseph behalten“

Am Foto: Pfarrer Joseph Lakkapamu vor der Pfarrkirche in Keutschach am See.

Keutschach am See



Eine ganze Glaubensgemeinschaft stieg auf die Barrikaden! Der Grund: Pfarrer Joseph Lakkapamu, der seit die Pfarren Keutschach und Schiefling am See seit 2022 betreut, sollte mit 1. September nach Griffen versetzt werden. Zwar stand mit Pfarrer Alexander Chukwujindum Uzoh bereits ein Nachfolger fest, damit wollten sich die Gläubigen aber nicht zufriedengeben. Ihre Forderung: „Unser geschätzter Pfarrer Joseph soll bleiben!“ Dazu wurde in den vergangenen Tagen unter anderem eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. Auch wandte man sich in einem offenen Brief an Diözesanbischof Josef Marketz persönlich.

Offener Brief an Bischof Josef Marketz Sehr geehrter Herr Bischof!

Spoštovani gospod škof! In allen Pfarrgemeinden ist es ein Glücksfall, wenn die jeweiligen Priester ihr segensreiches Wirken zur Stärkung der Glaubensgemeinschaft entfalten. Nunmehr ist seitens der Diözese geplant, dass Pfarrer Joseph Lakkapamu, der die Pfarren Keutschach/Hodiše und Schiefling/Škofiče betreut, nach Griffen versetzt wird. Pfarrer Mag. Robert Thaler aus Maria Wörth soll nach Irschen und Pfarrer Dr. Alexander Chukwujindum Uzoh von Bad Kleinkirchheim soll ab 1. September die Pfarren Schiefling/Škofiče, Keutschach/Hodiše und Maria Wörth übernehmen. Selbstverständlich würden die genannten Seelsorger gerne weiterhin ihre Pfarren betreuen, aber die für uns Gläubige unverständliche Vorgangsweise der Diözese reißt die Priester aus unseren Pfarrgemeinden. Wie sehr die Gläubigen diese kurzfristige, quasi über Nacht mitgeteilte Entscheidung der Diözesanverantwortlichen bewegt, zeigt der Umstand, dass alleine in den Pfarrgemeinden Schiefling/Škofiče und Keutschach/Hodiše – in wenigen Stunden (zu Fronleichnam, 30. 5. 2024) – mehr als 600 gläubige Menschen für den Verbleib von Pfarrer Joseph Lakkapamu unterschrieben haben (und es kommen per E-Mail immer mehr Unterstützungserklärungen). Sehr geehrter Herr Bischof, Sie sind unsere allerletzte Hoffnung! Wir bitten Sie, dass Sie im Sinne der Nächstenliebe, der Menschlichkeit und Ihrer Verantwortung für das mittlerweile entstandene Verbundenheitsgefühl in unseren Pfarren, die Versetzung unserer Priester zu überdenken. Gerade in den zweisprachigen Pfarren Schiefling/Škofiče und Keutschach/Hodiše hat Pfarrer Joseph Lakkapamu mit seiner Offenheit, seiner Liebenswürdigkeit und Fröhlichkeit und seiner Bereitschaft auch slowenisch zu lernen, die Herzen der Menschen berührt und auch viele Mitbürger:innen angesprochen, die der katholischen Kirche bisher nicht besonders nahe gestanden sind. Sehr geehrter Herr Bischof, dragi naš nadpastir, als Obmann des Pfarrgemeinderates der Pfarre Schiefling/Škofiče ersuche ich Sie darum, dass wir in unseren Pfarrgemeinschaften unsere Priester nicht verlieren. Wer soll uns jetzt noch helfen – außer Sie, Herr Bischof!

Katholische Kirche: „Nachbesetzung äußert schwierig“

Auf Nachfrage von 5 Minuten äußerte sich auch die Katholische Kirche Kärnten zur geplanten Personalversetzung. Da heuer gleich mehrere Priester in den wohlverdienten Ruhestand gehen würden, erwies sich die Nachbesetzung als äußert schwierig – besonders im zweisprachigen Gebiet, so der Leiter der Pressestelle der Diözese Gurk. „Hier braucht es neben der pastoralen Kompetenz auch die Kenntnis der slowenischen Sprache. Daher waren wir sehr dankbar, dass sich Joseph Lakkapamu offen gegenüber der slowenischen Sprache gezeigt hat und in den letzten Jahren entsprechende Kenntnisse erworben hat.“ Darum wurde er gebeten, „eine größere Aufgabe in Südkärnten zu übernehmen.“

Pfarrer Joseph darf bleiben

In der letzten Woche wurden die Pfarrgemeinderäte über diese Veränderung informiert. In der Folge sei auch der große Wunsch an die Personalabteilung herangetragen worden, dass Lakkapamu in Keutschach und Schiefling bleibt. „Im Sinne unserer aktuellen synodalen Kirchenentwicklung nehme ich die Rückmeldungen der Pfarrgemeinderäte sehr ernst. Als Generalvikar ist es mir ein Anliegen, unterschiedliche Stimmen zu hören und möglichst alle Aspekte zu berücksichtigen. So habe ich, auf der Grundlage der jetzt vorliegenden Wahrnehmungen und Informationen, gemeinsam mit Bischof Dr. Josef Marketz festgelegt, dass Prov. Joseph Lakkapamu für zumindest ein weiteres Jahr für die Pfarren Keutschach und Schiefling am See verantwortlich bleibt“, teilt man abschließend mit.

