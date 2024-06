Karl Markovics liest „Leutnant Gustl“ im Millino Kino Millstatt

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 09:28 / ©Moritz Schell

„Gustl, Gustl, mir scheint, du glaubst noch immer nicht recht dran? Komm’ nur zur Besinnung … es gibt nichts anderes … wenn du auch dein Gehirn zermarterst, es gibt nichts anderes!“ Mit diesen eindringlichen Worten beginnt die nächtliche Odyssee des Leutnants Gustl durch Wien, geplagt von der Schmach einer erlittenen Ehrenbeleidigung. Schnitzler zeichnet in seinem Werk mit beeindruckendem psychologischen Feingefühl die Gedankenwelt eines jungen Offiziers, der an den autoritären Strukturen der Habsburgermonarchie und seinem eigenen Selbstbild zu zerbrechen droht. Karl Markovics verleiht dieser zeitlosen Figur durch seine unverwechselbare Stimme Leben und Tiefe.

Ein vielseitiger Künstler

Karl Markovics begann seine Karriere 1982 am Wiener Serapionstheater und machte sich als freier Theaterschauspieler einen Namen. Bekannt wurde er einem breiten Publikum als Bezirksinspektor Stockinger in den Serien „Kommissar Rex“ und „Stockinger“. Seine beeindruckende Filmkarriere umfasst über 50 Fernseh- und Kinoproduktionen, darunter „Hund und Katz“, „Hinterholz 8“, „Komm, süßer Tod“ und „Die Fälscher“, für den er internationale Anerkennung erhielt.

Erfolgreich vor und hinter der Kamera

Neben seiner Schauspielkarriere ist Karl Markovics auch ein erfolgreicher Regisseur und Drehbuchautor. Sein Debütfilm „Atmen“ wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter sechs Österreichische Filmpreise. Weitere Regiearbeiten umfassen „Superwelt“, „Nobadi“ und den TV-Landkrimi „Das letzte Problem“.

Ein unvergesslicher Abend

Das Team der Musikwochen Millstatt lädt herzlich zu diesem besonderen literarischen Abend ein, der von Karl Markovics’ einzigartiger Interpretation von Schnitzlers „Leutnant Gustl“ geprägt sein wird.

Termin & Karten

Datum: Samstag, 1. Juni 2024

Samstag, 1. Juni 2024 Ort: Millino – Kino Millstatt, Georgsritterplatz 178, 9872 Millstatt

Millino – Kino Millstatt, Georgsritterplatz 178, 9872 Millstatt Beginn: 19:00 Uhr

19:00 Uhr Kartenpreis: 38,00 Euro

Für Karteninformationen wenden Sie sich bitte an die Musikwochen Millstatt unter der Telefonnummer 04766 / 2021 35 oder per E-Mail an [email protected].

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2024 um 21:29 Uhr aktualisiert