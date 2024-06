1,8 Millionen Euro fließen in Hochwasserschutz in Fürnitz

Finkenstein am Faaker See

Der Fretterbach mündet als rechtsufriger Zubringer in die Gail. Bei Hochwasserführung der Gail kommt es zu einem Rückstau in den Fretterbach und in weiterer Folge zu Überflutungen des Industrie- und Gewerbeparks Fürnitz, wo 67 Gewerbeobjekte von 14 Betrieben betroffen sind. Auch durch den Fretterbach selbst bestehen Hochwassergefährdungen im Industrie- und Gewerbegebiet sowie im Siedlungsbereich „Alte Rosentalstraße“. Im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts am Fretterbach werden nun rund 230 Laufmeter Spundwände und rund 480 Laufmeter Hochwasserschutzdämme errichtet. Auf einer Länge von rund 120 Metern wird der Fretterbach nach Westen verschwenkt, um Platz für eine ökologische Aufwertung des Uferbereichs zu schaffen. Die Uferböschungen werden dabei mit einer begrünten Grobsteinschlichtung neu gesichert. Im Osten des Industriegebiets werden zudem 12.000 Kubikmeter Material abgetragen, um Retentionsraum für die Gail zu schaffen.

Region war mehrmals von Hochwasser betroffen

„Bei diesen Verbauungen geht es ja um viel mehr, als Schutz. Es geht darum, den Menschen ein Gefühl der Sicherheit wiederzugeben, eines, das ihnen vielleicht in den vergangenen Katastrophenjahren abhandengekommen ist“, leitet der Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ) seine Grußworte ein. Der Landesrat ging auf die vergangenen Jahre ein, in welchen die Region mehrmals von Hochwassersituationen betroffen war. „Die Bedeutung solcher Schutzbauten wird einem oftmals erst dann bewusst, wenn ein Hochwasser unmittelbar bevorsteht. Doch auch in sicheren Zeiten geben diese Verbauungen jedem Menschen, der hier lebt, ein besseres Gefühl. Ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens.“

©Büro LR Fellner Nach Umsetzung der Maßnahmen werden das Industrie- und Gewerbegebiet sowie der Siedlungsbereich vor Überflutungen des Fretterbaches geschützt sein.

Fertigstellung mit Jahresende

Zudem betonte Fellner die wirtschaftliche Bedeutung der Hochwasserschutz-Maßnahmen. Allein im Vorjahr konnten durch Schutzverbauungen in Kärnten mehr als 25 Millionen Euro an Schadenssummen verhindert werden. „Und wir investieren weiter. Allein in diesem Jahr fließen 52 Millionen Euro in diesen Bereich“, so der Landesrat. Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP) ging ergänzend auf die Wichtigkeit des Hochwasserschutzes als Standortfaktor ein. „Der Hochwasserschutz ist hier ein ganz entscheidender Faktor. Wenn sich trotz passendem Grund und Widmung die Betriebe aufgrund der Hochwassergefahr nicht ansiedeln können, ist das einfach tragisch. So soll es nicht sein. Dieses Projekt ist absolut wichtig.“ Abschließend dankt er allen Beteiligten und den ausführenden Firmen und wünschte eine „sichere und unfallfreie Bauphase“. Die Fertigstellung ist mit Jahresende geplant.

Millionen-Investition

Die Investitionskosten für den Hochwasserschutz in Fürnitz belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Nach Umsetzung der Maßnahmen werden das Industrie- und Gewerbegebiet Fürnitz und der Siedlungsbereich „Alte Rosentalstraße“ bis zu einem 100-jährlichen Hochwasserereignis der Gail – und teilweise vor Überflutungen des Fretterbaches – geschützt sein. Ergänzende Maßnahmen am Oberlauf des Fretterbachs befinden sich derzeit in Planung.