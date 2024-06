Alkoholisierter Fahrer täuscht Wildunfall vor: Führerschein abgenommen

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 09:58 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Ein 31-jähriger Lungauer war am 31. Mai 2024, kurz nach 22 Uhr, mit seinem Auto in Tamsweg unterwegs. In der Griesgasse beschädigte er einen Zaun sowie eine Straßenlaterne und setzte seine Fahrt fort.

Alkomattest war positiv

Etwas später meldete er der Polizei einen angeblichen Wildunfall. Am Unfallort konnten jedoch Fahrzeugteile aufgefunden werden. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen. Der Mann wird angezeigt.