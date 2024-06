„L’Amour toujours“-Skandal: Jetzt auch nach Kärntner Fußballmatch

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 11:05 / ©KK / privat

Nicht nur am Fußballfeld gerieten eine Mannschaft aus dem Bezirk Klagenfurt-Land und eine aus dem Bezirk Wolfsberg zu Fronleichnam aneinander. Denn nach dem Match – das mit 3:2 für das Lavanttaler Team endete – feierten einige der Sportler dieses Vereins zum Song „L’Amour Toujours“ von DJ Gigi D’Agostino in der Umkleide. Eigentlich nicht verwerflich, hätten sie sich nicht jener rassistischen Gesänge bedient, die seit dem Rassismus-Skandal in Sylt im Netz kursieren.

Fußballer grölte „Ausländer raus“-Parole

Auf einem Video – das der 5 Minuten Redaktion vorliegt – wurde die Szene festgehalten. Darauf ist deutlich zu hören, wie jemand die Parole „Ausländer raus“ grölt. „Man könnte mutmaßen, dass genau dieses Lied ausgesucht wurde, weil die Gegnermannschaft einen hohen Anteil an Spielern mit Migrationshintergrund hat“, so ein 5 Minuten Leser. Die Mannschaft aus dem Lavanttal distanziert sich jedenfalls klar „von rassistischem Gedankengut und damit verbundenen ausländerfeindlichen Aktionen.“

Verein will Vorfall klären

Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es: „Uns ist dieser Vorfall von vergangenem Donnerstagnachmittag und das dazugehörige Video leider bekannt. Aktuell sind wir um interne Klärung dieses Vorfalles bemüht.“ Es ist übrigens nicht der erste Fall in Kärnten. Auch in Villach und Klagenfurt kamen ähnlich gelagerte Skandale ans Licht. Mittlerweile ermittelt sogar der Staatsschutz, ein Club aus der Landeshauptstadt Kärntens hat mit einer speziellen Aktion reagiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2024 um 11:22 Uhr aktualisiert