Im Juni: 500 Millionen Euro fließen in die Kinderbetreuung

Bis 2030 sollen 4,5 Mrd. Euro in die Kinderbetreuung investiert werden

Bis 2030 sollen 4,5 Mrd. Euro in die Kinderbetreuung investiert werden

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 11:16 / ©APA/dpa

Das Geld wird jährlich bis 2030 ausbezahlt, insgesamt sollen bis dahin 4,5 Milliarden Euro in die Kinderbetreuung investiert werden. Der Ausbau sei ein Meilenstein für „Wahlfreiheit und Sicherheit bei der Planung des Familienalltags“, so Familienministerin Susanne Raab (ÖVP).

An Inflation und Bevölkerungszahl angepasst

Die 500 Millionen Euro werden an die Inflation angepasst und nach ihrer Bevölkerungszahl an die Bundesländer verteilt. Zusätzlich zum Zukunftsfonds gibt es insgesamt eine Milliarde Euro durch eine für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27 aufrechte 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Mit den bis 2030 investierten Mitteln soll ein Ausbau der Kinderbetreuung sowie eine Verbesserung der Qualität erreicht werden. Die Anzahl der Plätze für Unter-Dreijährige soll erhöht, die Gruppengröße verringert werden.

„Paradigmenwechsel“

„Erstmals geht es nicht nur um die Fortführung bestehender Leistungen, sondern unser Fokus liegt auf wichtigen Reformen wie der Kinderbetreuung“, spricht Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) von einem „Paradigmenwechsel“. Die Gelder seien an klare Ziele geknüpft. Am Montag hatten Nehammer und Raab den Start der Kinderbetreuungsoffensive bei einem Spatenstich im niederösterreichischen Stetteldorf am Wagram eingeläutet. (APA/red 1.06.2024)