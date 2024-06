Tierischer Einsatz: Feuerwehr half Pferd wieder auf die Beine

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 11:34 / ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Ein Pferd hat am Samstagvormittag eine Rettungsaktion in Klagenfurt ausgelöst. Das Tier konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufrichten. Aus diesem Grund rückte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt an. „Gemeinsam mit dem Tiernotdienst konnte der Vierbeiner wieder aufgerichtet werden“, teilten die Florianis mit.