Rückreiseverkehr sorgte erneut für kilometerlange Staus

Seit Samstagvormittag machte sich der Pfingstverkehr auf den westösterreichischen Hauptverbindungen bemerkbar. Wie vom ÖAMTC befürchtet, war wieder einmal die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg in beiden Richtungen vor dem Baustellenbereich Golling-Werfen Nadelöhr Nummer 1. Mehr als fünf Kilometer Rückstau führten zu über 30 Minuten Anfahrtszeit. In Tirol waren die Fernpassstraße (B179) zwischen Nassereith und Füssen und die Inntal Autobahn (A12) vor dem Grenzübergang Kufstein Richtung Bayern überlastet. Im Laufe des Nachmittags werden die Staus wohl noch länger werden, so ein Sprecher des ÖAMTC.