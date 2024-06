Protest: VGT-Tierschützer gingen zum Weltmilchtag auf die Straße

Jährlich findet am 1. Juni der sogenannte Weltmilchtag statt. Diesen nutzten die VGT-Tierschützer heuer, um auf die Schattenseiten des Milchkonsums hinzuweisen. Denn: „Um Milch zu produzieren, muss eine Kuh ein Kalb gebären“, erläutern die Aktivisten. „Etwa fünfmal hintereinander wird eine Kuh in ihrem Leben geschwängert und trauert jedes Mal ihrem Baby nach – eine enorme emotionale und körperliche Belastung. Danach wird sie geschlachtet, im Alter von zirka fünf Jahren.“

Protestaktion in Klagenfurt und Wien

Um darauf hinzuweisen, veranstaltete der VGT am Freitag in Wien und Klagenfurt eine Protestaktion. Am heutigen Samstag wollen die Vereinsmitglieder zudem beim Milchfest in Baden „auf das Leid der Milchkälber“ aufmerksam machen. VGT-Campaigner Hagen Schwarz: „Wir möchten zu diesem Weltmilchtag, an dem die Milchwirtschaft ein Fest feiert, an das Leid der Kälber und ihrer Mütter erinnern, das durch den Konsum von Milchprodukten verursacht wird […].“ Auch wird an die Österreicher appelliert, auf pflanzlichen Milch-Alternativen umzusteigen.