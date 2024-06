Radio Uno: Hier laufen die besten Oldies aller Zeiten auf und ab

Mit den „besten Oldies aller Zeiten“ versetzt euch Radio Uno Kärnten am heutigen Samstag zurück in die Vergangenheit! „Den Auftakt macht die Gruppe ‚Les Humphries Singers‘ mit dem bekannten Hit ‚Mexiko'“, verrät Moderator Georg Unterkofler im Gespräch mit 5 Minuten. Die Band, die von dem damals in Hamburg lebenden Engländer Les Humphries gegründet wurde, zählt heutzutage zu den beliebtesten Musikgruppen der 1970er Jahre. „Im Anschluss präsentieren wir drei Stunden lang die größten Hits aus vier Jahrzehnten“, so Unterkofler. Er lädt alle ein, die Musik vergangener Zeiten auf Radio Uno Kärnten zu genießen.