Hofbauerplatz in Eggenberg mit Beschimpfungen und Parolen beschmiert

Vergangenen Mittwoch fand am Hofbauerplatz eine große FPÖ-Kundgebung gemeinsam mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl, Generalsekretär Michael Schnedlitz und Landesparteiobmann Mario Kunasek statt. Mehrere hundert Personen waren mit dabei. Kurz darauf kam es beim Hofbauerplatz zu einem Vandalismus-Vorfall. Unbekannte besprühten den Bereich mit Beschimpfungen und ANTIFA-Parolen. „So ein Vorgehen ist nicht nur im Sinne einer Demokratie, welche von der Debatte lebt, zu verurteilen, sondern auch im Sinne des Rechtsstaates, da es sich um eine Sachbeschädigung handelt. Schlussendlich ist dies ein Schaden für den Steuerzahler, dem wohl die Reinigungskosten umgehängt werden“, findet die FPÖ.

„Dass es nun in den Tagen nach der Kundgebung am Hofbauerplatz zu Beschmierungen und Vandalismus kommt, zeigt klar, dass auf der linken, politischen Seite pure Verzweiflung herrscht und eine solche Vorgehensweise anscheinend als letzter Ausweg betrachtet wird. Vandalismus und Sachbeschädigungen sind strikt zu verurteilen, jedoch demonstriert diese Aktion von linksextremen Gruppierungen auch klar, dass die FPÖ am richtigen Weg ist“, so Fabian Gutschreiter, Bezirksparteiobmann der FPÖ Eggenberg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2024 um 14:54 Uhr aktualisiert