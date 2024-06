Allergiker aufgepasst: Diese Blüte hat ihren Höhepunkt erreicht

Der Pollenwarndienst des Landes Kärnten gibt wieder eine Prognose bis zum Donnerstag, den 6. Juni, ab. Eine Blüte hat aktuell ihre Höhepunkt erreicht: die Gräserblüte. „Die meisten Wiesengräser sind in Vollblüte und geben hohe Pollenmengen an den Luftraum ab“, heißt es vom Pollenwarndienst.

Wann ist die Belastung am höchsten?

Die höchste allergische Belastung prognostiziert der Pollenwarndienst in der Zeit zwischen den frühen Vormittagsstunden und den späten Abendstunden – also quasi fast den ganzen Tag. Eine Ausnahme ist dabei der frühen Morgen, da ist ein niedriger Gräserpollenflug noch am ehesten zu erwarten. Für Personen, die auf Gräserpollen mit einer Allergie reagieren, bringt die Wetterprognose eine gute Nachricht: „Die mit hoher Wahrscheinlichkeit auftretenden Regenfälle werden den Pollen aus der Luft immer wieder auswaschen und es wird eine spürbare Erleichterung auftreten.“ Bis zu sechs Stunden kann es dauern bis nach starken, anhaltenden Regenfällen wieder allergologisch relevante Mengen an Gräserpollen in der Luft vorhanden sind, wird informiert.

Welche andere Pollen lassen Kärntens Nasen rinnen?

Neben den Gräserpollen kann aktuell auch der Pollen des Sauerampfers und des Spitz-Wegerichs allergische Reaktionen auslösen. Beide Pollentypen treten besonders im direkten Umfeld von Wiesen in hohen Konzentrationen auf. In den subalpinen Regionen Kärntens blüht die Grün-Erle. Für Birkenpollen-Allergiker/innen kann dadurch eine allergische Belastung entstehen. Weitere Pollenarten mit einer geringen allergologischen Bedeutung werden von der Maulbeere und dem Holunder freigesetzt, heißt es vom Pollenwarndienst Kärnten.