Mountainbiketour endet im Schnee: Mann (46) setzt Notruf ab

Am 31. Mai 2024 gegen, 9 Uhr startete ein 46-jähriger chinesischer Staatsbürger in sommerlicher Bekleidung mit einem Mountainbike von Mayrhofen aus, auf einer gekennzeichneten Mountainbike-Route, in Richtung „Pfitscher Joch“, der Überquerung nach Südtirol. Der Biker fuhr zum Speicher „Schlegeis“ wo er bereits in winterliches Wetter bzw Gelände kam.

Bergrettung alarmiert

Gegen 2.30 Uhr befand sich der Radler ca. 200 Meter unterhalb des Gebirgspasses in tief winterlichem Gelände. Aufgrund des immer höher werdenden Neuschnees und letztlich aufgrund von Erschöpfung blieb er mit dem Mountainbike im Schnee stecken. Daraufhin setzte der Mann einen Notruf ab, worauf die Bergrettung Ginzling alarmiert wurde.

Unverletzt

Aufgrund der besseren Erreichbarkeit über einen Fahrweg wurde der Einsatz an die Bergrettung Sterzing übergeben. Diese konnte den erschöpften, leicht unterkühlten, aber sonst unverletzten Radler gegen 4.30 Uhr, schließlich auf ca. 2200 Meter Seehöhe, am „Pfitscher Joch“ antreffen und nach Sterzing in eine Unterkunft bringen.