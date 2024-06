Kleine Kätzchen ausgesetzt: „Waren durchnässt und zitterten“

Trauriger Fund in der Gemeinde Lendorf: In der Nähe eines Fischteiches wurden zwei junge Katzen – sie sind etwa drei Monate alt – in freier Natur ausgesetzt. Die beiden Tiere, eine europäische Kurzhaarkatze sowie eine europäische Langhaarkatze wurden in einer grauen Tragetasche ausgesetzt. In der Tasche befanden sich auch Futter und Spielzeug für die Tiere. Aufgrund des Regens waren die Katzen durchnässt und zitterten. Sie wurden am Abend einer Tierärztin zur Pflege und Übernachtung übergeben und am 1. Juni 2024 vom Tierheim Villach abgeholt und aufgenommen.

Hinweise gesucht

Zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters ergehen an die Polizeiinspektion Möllbrücke unter der Telefonnummer: 059133-2229.