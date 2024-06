SPÖ-Tour: Bundesparteivorsitzender Andreas Babler macht halt in Graz

Babler bekräftigt: „Wir Sozialdemokrat:innen bieten Konzepte mit Herz und Hirn an, um endlich wieder die Lebensbedingungen zu verbessern – in Europa und in Österreich. Es ist höchste Zeit, dass wieder jemand Verantwortung übernimmt, der das Gesundheitssystem wieder aufrichtet, der für echte Gleichstellung von Frauen kämpft, der Kindern alle Rechte ermöglicht und die profitgetriebene Erderhitzung stoppen will. Dafür renne ich gemeinsam mit den Funktionär:innen, Mitgliedern und Freiwilligen.“

„Die Europäische Union muss dringend sozialer und gerechter werden“

SPÖ Graz Vorsitzende Doris Kampus unterstreicht: „Es macht einen großen Unterschied, ob die Sozialdemokratie in einer Regierung ist oder nicht. Dort, wo die SPÖ Verantwortung trägt, machen wir Politik, die das Leben der Menschen erleichtert. Darum ist es dringend notwendig, dass die Sozialdemokratie auf allen politischen Ebenen noch mehr Verantwortung übernimmt, um für eine positive Zukunft zu sorgen.“

Die steirische Spitzenkandidatin bei der Wahl zum Europäischen Parlament Elisabeth Grossmann betont di Wichtigkeit der EU-Wahl: „Am 9. Juni geht es um viel. Die Europäische Union muss dringend sozialer und gerechter werden. Es braucht einen besseren Schutz für Arbeitnehmer:innen und Konsument:innen, Versorgungssicherheit für die Bürger:innen und Klimaschutz, der für alle lebbar und leistbar ist. Dafür trete ich an.“