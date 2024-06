„Let´s talk about…“: Mit Kindern über Sexualität sprechen

Das Volksschulalter ist eine aufregende Zeit für Mädchen und Burschen. Sie lernen ihren Körper besser kennen, sind neugierig und unbefangen. Häufig wird schon in diesem Alter die erste Verliebtheit erlebt und der Umgang mit Gefühlen wie Eifersucht kennengelernt.

Antworten auf die vielen Fragen

Gleichzeitig steigt das Interesse für viele spannende Themen, die den Körper, die Gefühle und das Miteinander betreffen. Zudem kommen Kinder und Jugendliche in der heutigen digitalen Welt immer früher mit sexuellen Inhalten in Kontakt, die meist nicht altersadäquat sind und oft überfordern. Damit gehen viele Fragen einher, die unter anderem in der Schule bearbeitet und besprochen werden – zumal in der 4. Klasse Volksschule im Sachunterricht auch die Themen Körper, Gesundheit- und Sexualerziehung am Lehrplan stehen. Daher ist es wichtig, Kinder und Jugendliche fit für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen.

Zweitägiger Workshop für altersgerechte sexuelle Bildung

Um Lehrkräfte und Pädagogen dahingehend zu unterstützen, Ängste und Scheu vor dem Thema abzubauen und qualitätsvolle und altersgerechte sexuelle Bildung anzubieten, hat die Präventionsstelle der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee einen zweitägigen Workshop organisiert. „Kinder, die von Anfang an gut in ihrer körperlichen Entwicklung begleitet werden, sind auch besser geschützt. Außerdem fällt es ihnen so leichter, zu erkennen, was sie mögen, Grenzen zu setzten oder auch darüber sprechen. Eine wichtige Botschaft an die Kinder ist, dass ihre Fragen berechtigt und wichtig sind und auch ernst genommen werden. Mit diesem Workshop möchten wir Lehrende dabei unterstützen, sich diesem Thema anzunehmen ihre Kinder bestmöglich zu begleiten!“, weiß Gesundheitsreferent Franz Petritz. Unter Anleitung der Sexualpädagogin Christiane Hintermann hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Handlungskompetenz zu erweitern und neue Unterrichtsmethoden zu erlernen.