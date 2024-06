Ja, ich will: Lugner heiratete heute sein „Bienchen“

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 15:36 / ©APA/MAX SLOVENCIK

Unter gehörigem Medieninteresse hat Richard Lugner (91) am Samstag im Wiener Rathaus seine Lebensgefährtin Simone Reiländer alias „Bienchen“ geheiratet. Für den Baumeister ist es bereits die sechste Ehe, Reiländer trat zum ersten Mal vor eine Standesbeamtin. Die Trauzeugin der 42-jährigen Braut war ihre Schwester, Sonja Reiländer. Richard Lugner wurde von seinem Sohn Alexander begleitet.

50 Gäste und 20 TV-Teams

Das Paar kam kurz vor dem Termin um 14.00 Uhr ins Rathaus und betrat unter Blitzlichtgewitter den viel zu kleinen Steineren Saal 2. Vor 50 geladenen Gästen, rund 20 TV-Teams und Fotografen sowie zahlreichen Medienvertretern gaben sich Reiländer und Lugner in einer kurzen Zeremonie dann das Ja-Wort.

Hochzeitsprogramm

Nach der Trauung sollten Brautpaar und Gäste – sofern das Wetter dies zuließ – in offenen Oldtimerbussen nach einer Runde ums Rathaus zum Palais Auersperg gefahren werden, wo planmäßig ab 15.00 Uhr ein Empfang stattfindet. Dort sollte laut dem Gastgeber eine „Lugner-Bauchrednerpuppe“ die Gäste, darunter auch der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ), begrüßen. Danach folgen die Programmpunkte „Hochzeitstorte anschneiden“ um 16.35 Uhr sowie der gut eingeübte Brauttanz um 17.00 Uhr. Um sich auf der Tanzfläche besonders gut bewegen zu können, setzte die Braut statt auf High Heels auf weiße Stiefel.

Nobelhotel und Flitterwochen

Um 19.00 Uhr sollte das Fest schon wieder zu Ende sein und die Frischvermählten wollten sich in ein Wiener Nobelhotel zurückziehen, wo sie die Hochzeitsnacht verbringen werden. Am Sonntag geht es dann in die Flitterwochen, die allerdings nur drei Tage lang sind, nach Dresden und Leipzig. Geplant wurden die Hochzeit und alle Feierlichkeiten nach Angaben der Braut von Lugner und seiner Chefsekretärin.

Lugners Ehen

Mit Hochzeiten hat Lugner inzwischen viel Erfahrung: Das erste Mal heiratete er 1961 seine Jugendliebe Christine Gmeiner. Nach 17 Jahren trennte sich das Ehepaar. 1979 heiratete der Baumeister erneut. Diese Verbindung hielt aber nur vier Jahre. Es folgte Ehe Nummer drei mit Susanne Dietrich. Die Verbindung endete tragisch: 1984, kurz nach der Scheidung, fiel Dietrich nach einer Schönheitsoperation ins Koma und starb. Mit Christina „Mausi“ Lugner folgte die wohl bekannteste Partnerin des Baumeisters. 2007 endete aber auch diese Ehe. Im September 2014 heiratete Richard Lugner bei einer als Medienspektakel inszenierten fünften Hochzeit im Wiener Schloss Schönbrunn das deutsche Playmate Cathy Schmitz. Hier war bereits nach zwei Jahren wieder Schluss. Die Trauung mit der gebürtigen Wienerin Simone Reiländer, die aufgrund ihrer Liebe zu Tieren als Veganerin lebt, soll nun „die letzte“ sein. (APA/red 1.06.2024)