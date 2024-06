Mit Auto in Baum gekracht: Mutter und Kinder schwer verletzt

in Schwadorf

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 15:59 / ©5 Minuten

Eine 28-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha lenkte am 31. Mai 2024, gegen 14.20 Uhr im Gemeindegebiet von Schwadorf ihr Auto auf der Landeshauptstraße 156 aus Schwadorf kommend in Richtung Wiener Herberg. Auf der Rückbank, mit Kindersitzen gesichert, befanden sich ihre beiden Kinder im Alter von einem und drei Jahren.

Lenkerin geriet ins Schleudern

Aus unbekannter Ursache geriet sie auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum. Unfallzeugen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Die Fahrzeuglenkerin musste von den Freiwilligen Feuerwehren Schwadorf und Wiener Herberg aus dem Auto befreit werden.

Mutter und Kinder ins Krankenhaus gebracht

Alle Fahrzeuginsassen wurden beim Unfall schwer verletzt und wurden durch das Rote Kreuz Schwechat sowie zwei Notarzthubschrauber versorgt. Die 28-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Meidling verbracht, die beiden Kinder mittels Rettungshubschrauber und Rettungswagen in das Wiener Donauspital.