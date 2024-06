Wichtige Baumaßnahmen, wie die Gleisverlegung, Straßenarbeiten und Leitungserneuerungen in der Neutorgasse sind bereits abgeschlossen und weitere in den Abschnitten Belgiergasse sowie Vorbeckgasse befinden sich in der Umsetzung. Um die Bevölkerung weiterhin umfassend zum Status der Baumaßnahmen zu informieren, setzt die Holding Graz von 1. Juni bis 4. Juli 2024 unter dem Motto „Neutorgasse: auf Schiene“ eine Kampagne zur Bauinformation rund um das Thema Innenstadtentlastung um. Es werden crossmedial zielgruppenspezifische Kommunikationsmaßnahmen gesetzt, wie beispielsweise Beiträge in Print- und Online-Medien, Out-of-Home-Maßnahmen und unterschiedliche Formate auf den Social-Media-Kanälen der Holding Graz. Neben Informationen über bisherige Maßnahmen, den Status der Arbeiten sowie einem Ausblick auf den weiteren Verlauf liegt der Fokus auf der Fertigstellung der Neutorgasse und der damit einhergehenden Eröffnung des Neutorviertels am 5. und 6. Juli 2024.

Voll im Zeitplan: Eröffnungstage mit buntem Programm

Im Zuge der Gleisbauarbeiten wird auch gleich die Chance genutzt, Versorgungsleitungen (Wasser, Kanal, Fernwärme, Gas, Strom und Telekommunikation) zu erneuern und öffentlichen Raum insbesondere für Fußgänger und Radfahrer wesentlich attraktiver zu gestalten. Die Arbeiten für das Großprojekt Innenstadtentlastung sind jedenfalls voll im Zeitplan. So ist der Bereich Radetzkystraße schon seit November 2023 fertiggestellt, die Neutorgasse ist fast fertig, die zum Teil spektakulären Arbeiten an der Tegetthoffbrücke, wie der Einhub der beiden jeweils rund 300 Tonnen schweren Brückenteile, laufen auf Hochtouren und auch auf der rechten Muruferseite, in der Belgiergasse und in der Vorbeckgasse, wird bereits emsig gewerkt. Vor der Verkehrsfreigabe der Neutorgasse am 8. Juli (Montag) finden am 5. und 6. Juli im Neutorviertel zwei Eröffungstage mit buntem Programm statt.

Überblick der Baumaßnahmen Neutorgasse: 95 % der neuen Neutorgasse sind bereits fertig.

Mit Beginn der Schulferien Anfang Juli wird die Neutorgasse wieder für alle Verkehrsteilnehmer, also für Radfahrer, den KFZ-Verkehr (bis September 2025 nur als Einbahn von Nord nach Süd, danach in beide Richtungen) etc. benutzbar sein.

Die Regionalbusse fahren bis September 2025 fünf provisorische Haltepositionen in der Neutorgasse an. Den Normalbetrieb mit Fahrgästen nehmen die neuen Bim-Linien mit November 2025 auf.

Die Hauptschlagader des Neutorviertels bietet mehr Grün, doppelt so viel Platz für Fußgänger und Radfahrer, sowie Raum für den motorisierten Individualverkehr.

Hat die Gesamtbreite der begehbaren Flächen vor dem Umbau zwischen 5,1 und 6,5 Meter betragen, stehen den Fußgängern und Radfahrern in Zukunft 12,8 bis 14,2 Meter zur Verfügung.

Im Zuge der Gleisbauarbeiten wurden auch neue Leitungen verlegt und zwar für Kanal, Wasser, Gas, Fernwärme, Strom und Telekommunikation.

Zudem laden moderne und bequeme Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein.

Bis Herbst 2024 werden noch Sträucher gepflanzt und die Fahrleitung (Oberleitung für die Straßenbahnen) errichtet. Tegetthoffbrücke: Die Brücke wird derzeit ertüchtigt, um die Last der Straßenbahnen künftig sicher stemmen zu können. Eine vollbesetzte Bim wiegt schließlich rund 40 Tonnen.

Gleichzeitig wird die Brücke um 1,25 Meter verbreitert – zusammen mit einer entfallenden KFZ-Spur in Richtung Westen bedeutet das, dass die Fußgänger und die Radfahrer künftig viel mehr Platz haben werden.

Im Jänner 2024 wurde die südliche Brückenhälfte ausgehoben. Für die Arbeiten wurde in der Belgiergasse ein eigener Montageplatz eingerichtet.

Mitte Mai kam das erste der zwei Brückenteile an seinen Platz. Das 300 Tonnen schwere, 64 Meter lange und sechs Meter breite südliche Tandem wurde eingehoben. Dafür waren zwei 650-Tonnen-Kräne im Einsatz.

Schon Mitte Juli fahren die großen Kräne wieder auf – dann erfolgt der Einhub des zweiten und nördlichen Tandems.

Am 29. November 2024 wird die Tegetthoffbrücke wieder für den Verkehr freigegeben. Belgiergasse: Die Arbeiten sind hier schon zu rund 20 % geschafft.

Neue Kanal-, Wasser- und Gasleitungen sind verlegt.

Bis September 2024 kommen die neuen Strom-, Telekommunikations- und Fernwärmeleitungen an die Reihe.

Bis September 2025 werden die Bim-Gleise verlegt und die Oberleitungen für die Straßenbahnen montiert.

Ebenso erfolgt die Oberflächenwiederherstellung (Gehsteige und Fahrbahn) bis September 2025. Vorbeckgasse: In Arbeit sind hier bereits die neuen Versorgungsleitungen.

Die Gleise sind bereits verlegt.

2025 erfolgt der Gleisanschluss zur Annenstraße.

Neue Straßenbahnen

Neben der Schieneninfrastruktur gibt es auch massive Investitionen in die Grazer Straßenbahnflotte. Um knapp 70 Millionen Euro werden 15 neue Straßenbahnen angekauft, die insbesondere auf der neuen Strecke durch das Neutorviertel unterwegs sein werden. Der Vertrag mit der Alstom Transport Austria GmbH ist unterzeichnet. Die erste der neuen Flexity-Straßenbahnen wird bereits 2025 geliefert. Das Modell ist sehr bewährt und zum Beispiel in Wien, Innsbruck, Linz oder Zürich schon 2.000 Mal im Einsatz. Produktionsstandort ist Wien – wodurch die Wertschöpfung zu einem wesentlichen Teil in Österreich bleibt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2024 um 17:01 Uhr aktualisiert