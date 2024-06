Fahrraddieb gefasst: Mann (33) muss sich vor Gericht verantworten

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 16:55 / ©5 Minuten

Hierdurch muss er sich nun in acht Fällen wegen Einbruchdiebstahls und in zwei Fällen wegen des versuchten Einbruchdiebstahls vor Gericht verantworten. Weiters gehen zumindest zwei Sachbeschädigungen auf das Konto des 33-jährigen Serben, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat.

Sachbeschädigung

Auch wegen der Sachbeschädigungen muss er sich vor Gericht verantworten. Am 31. Mai 2024 konnte der Serbe am Linzer Bahnhof festgenommen werden. Durch die Straftaten entstand erheblicher Schaden. Der Serbe wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.