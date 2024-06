Steirische „Wexl Trails“ feierlich eröffnet

Das seit Sommer 2023 neu geschaffene Mountainbike-Streckennetz auf der steirischen Seite des Wechsels bietet drei Kilometer Singletrails und insgesamt 50 Kilometer Mountainbike-Strecken, zudem wurde die Verbindung mit den bereits bestehenden „Wexl Trails“ in Niederösterreich hergestellt. Der Wechsel wird damit mit 170 Kilometer Streckennetz in beiden Bundesländern zur größten Mountainbikedestination Ostösterreichs. Neben den Bürgermeistern der Gemeinden, den Projektverantwortlichen, vielen neugierigen Besucherinnen und Besuchern und Ehrengästen.

Leader-Projekt

Die „Steirischen Wexl Trails“ sind ein Gemeinschaftsprojekt der Wechsellandgemeinden Dechantskirchen, Friedberg, Lafnitz, Pinggau, Rohrbach an der Lafnitz, Schäffern und St. Lorenzen am Wechsel. Als Projektträger haben die Gemeinden gemeinsam den Verein „Tourismusentwicklung Steirischer Wechsel“ gegründet, die Projektkosten von 700.000 Euro wurden zu 60 Prozent aus „Leader“-Mitteln des Landes Steiermark und der Europäischen Union finanziert, 280.000 Euro teilen sich die sieben Wechsellandgemeinden. Die „Steirischen Wexl Trails“ verknüpfen nicht nur die Thermenland-Radwege, die Joglland-Radstrecke „Der große Jogl“ und die Radwege rund um Lafnitz, die von Waldbach nach Rohrbach führen, mit den niederösterreichischen „Wexl Trails“ in Niederösterreich, sondern bieten auch die einzigartige Möglichkeit, dass alle ins Netz eingebundene Hütten mit dem Bike angefahren werden können. Für Biker, die mit dem Auto anreisen, gibt es ausgewiesene Parkplätze, zudem wurden zusätzliche Rastmöglichkeiten an den Strecken greschaffen. Zur Nutzung der „Wexl Trails“ wird ein gemeinsames Ticket geschaffen, das für die „Wexl Trails“ sowohl auf steirischem als auch auf niederösterreichischem Gebiet gültig ist.