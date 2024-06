25 Jahre Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement

Seit der Gründung 1998 wurden an den beiden Institutsstudiengängen „Energie-, Mobilitäts- und Umweltmanagement“ und „Energy and Transport Management“ rund 1.000 Expert:innen ausgebildet, die am Arbeitsmarkt gefragt sind: Bei den Absolventen gibt es eine hohe Beschäftigungsquote von 98,5 Prozent und sie tragen in Schlüsselpositionen zu einer nachhaltigen Zukunft bei.

Erfolgsgeschichte mit Fokus auf Zukunft

Der Studiengang „Infrastrukturwirtschaft / Urban Technologies“, der 1998 von FH-Professor Michael Bobik initiiert wurde, bildete den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Instituts. Von Beginn an lag der Fokus auf der Ausbildung von Fachkräften an der Schnittstelle von Technik und Wirtschaft, die die vielfältigen Infrastruktursysteme wie Energie-, Wasser- und Verkehrsnetze planen, bewirtschaften und optimieren. Im Laufe der Jahre wurde das Studienangebot erweitert und an aktuelle Herausforderungen angepasst. So wurde 2008 der Studiengangsname in „Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement“ geändert und 2011 der Masterstudiengang „Energy and Transport Management“ ins Programm aufgenommen.

Festakt mit Ehrengästen

Beim Festakt am 24. Mai 2024 erhielten die Besucher spannende Einblicke in die Arbeit des Instituts und die Berufswelten der Absolventen Neben Michael Bobik und dem derzeitigen Institutsleiter Uwe Trattnig referierten auch René Moser (ASFINAG), Doris Hahn (GKB), Laura Maria Wallnöfer (BOKU) und Tobias Schwab (Energie Steiermark). Auch der Kapfenberger Vizebürgermeister Matthäus Bachernegg und der kaufmännische Geschäftsführer der FH JOANNEUM, Martin Payer, waren bei der Feier dabei. Im Anschluss an den Festakt fand die Lange Nacht der Forschung statt. Die rund 100 Gäste der 25-Jahr-Feier konnten die Labore des Instituts besichtigen und an interaktiven Stationen mehr über die Forschungsarbeit erfahren. Bei Buffet und gemütlichem Beisammensein klang der Abend aus.