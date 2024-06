Trainieren statt Quizzen: Armin Assinger bei „Fit mit den Stars“

Assinger übernimmt das Training ab Montag, dem 3. Juni 2024, jeweils um 9.10 Uhr in ORF 2. Beim beliebten ORF-Fitnessprogramm präsentiert der ORF-Moderator abwechslungsreiche Übungen, die zum Mitturnen einladen sollen.

„Sammelsurium von allem, das fit hält“

„Ich versuche, das Programm abwechslungsreich zu gestalten, auch mit Übungen am Boden oder mit einem Sessel. Ich setze weniger auf das Training, das ich vom Skifahren her kenne, das kann man nicht eins zu eins für so ein Programm übertragen. Ich habe mir natürlich zu Hause ein paar Sachen überlegt und vorher mit meinen Eltern ausgetestet, die sind über 80. Meine Übungen sollen einfach ein Sammelsurium von allem sein, das fit hält. Da ist für jede und jeden was dabei“, so der „Mr. Millionenshow“.