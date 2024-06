Radfahrer überschlug sich bei Frontal-Crash: Unfallzeugen gesucht

Gegen 12 Uhr fuhr ein 42-jähriger Rennradfahrer aus Graz auf der Ziegelgasse in Richtung Westen und beabsichtigte an der Kreuzung mit der Radegunder Straße in gerader Richtung in die Andritzer Reichsstraße zu übersetzten. Ein entgegenkommender Bus wollte von der Andritzer Reichsstraße in die Radegunder Straße einbiegender und nahm dem Radfahrer den Vorrang. Um einem Zusammenstoß auszuweichen, scherte der Radfahrer nach links aus.

Radfahrer bei Frontalkollision überschlagen

Dabei kam es zur Frontalkollision zwischen ihm und einem hinter dem Bus nachkommende 53-jähriger Pkw-Lenker aus Graz. Der Radfahrer überschlug sich und schlug mit der linken Körper- bzw. Gesichtsseite auf der Windschutzscheibe des Pkw auf. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz verbracht. Der PKW-Lenker wie auch dessen Beifahrerin blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden. Eine Alkoholisierung lag bei beiden Lenkern nicht vor.

Zeugenaufruf

Der Lenker des am Verkehrsunfall beteiligten, gelben Busses und Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit dem Stadtpolizeikommando Graz, Verkehrsinspektion 1, unter 059133-65-4110, in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2024 um 18:16 Uhr aktualisiert