Schwerverletzter Traktorfahrer nach Unfall: „War nicht bei Bewusstsein“

Ein 36 Jahre alter St. Veiter lenkte gegen 14.50 Uhr einen Traktor samt leerem Viehanhänger auf der Weißbergeralmstraße von der Weißbergeralm in Richtung Wieting im Gemeindegebiet von Klein St. Paul. In einer Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und prallte in der Folge gegen einen Baum.

Traktorfahrer wurde ins Krankenhaus geflogen

Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und war bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht bei Bewusstsein. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Am Traktor entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe.