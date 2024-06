Metallexplosion bei Schmelzarbeiten: Mann (53) erlitt Verbrennungen

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 19:12 / ©BM Florian Scherwitzl, ÖA-Team BFKdo Klagenfurt Land

Gegen 16.25 Uhr arbeitete ein 53-Jähriger im Garten seines Wohnhauses in Frohnleiten (Graz-Umgebung) an seinem Hobby, der Herstellung von Kunstobjekten. Dabei schmolz er mit einem Gas-Luft Brennofen Aluminiumbarren und wollte diese anschließend weiterverarbeiten. Im Zuge des Schmelzens geriet Wasser von den Bäumen in das flüssige Aluminium, wodurch es zu einer Metallexplosion kam.

Wurde ins LKH Graz geflogen

Der Mann erlitt Verbrennungen an beiden Augen, im Gesicht sowie an Hals und Oberkörper. Er wurde vom Roten Kreuz Frohnleiten sowie vom Rettungsteam Christophorus 17 erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz geflogen. Fremdverschulden ist auszuschließen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2024 um 20:40 Uhr aktualisiert