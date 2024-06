SPÖ trauert um Alexander Krassnitzer: „Schmerz und tiefe Traurigkeit“

Veröffentlicht am 1. Juni 2024, 19:54 / ©Montage: Canva/kk

Alexander Krassnitzer ist nicht mehr. Die SPÖ Ebenthal verabschiedet sich von ihm in einem Posting: „Es erfüllt uns mit unsagbarem Schmerz und tiefer Traurigkeit. Alexander engagierte sich vorbildlich und solidarisch/sozialistisch für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch gleiche Chancen und ein gleiches Maß an politischer Freiheit und Wohlfahrt genießt“, heißt es und weiters wird ergänzt: „Die SPÖ-Familie wird unserem Alexander stets ein ehrendes Andenken bewahren und wir sagen ihm hiermit ein letztes Freundschaft! Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt seiner Familie.“ Herzliches Beileid ergeht im Namen der gesamten SPÖ Ebenthal.