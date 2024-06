Mit Vollgas: Radeln mit dem Heros Racing Team und Stefan Müller

Am Sonntag steht Spaß und Radfahren am Programm

Am Sonntag, dem 2. Juni ist es so weit. Sicherheit und Spaß im Umgang mit dem Rad stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Um 9.30 Uhr geht es mit einem Geschicklichkeitsparcours des Heros Racing Teams und vielen Tipps und Tricks des regionalen Mountainbike-Profis Stefan Müller los. So startet der Tag gleich spannend.

Um 10 Uhr werden die Teilnehmer des ARBÖ Kärnten Radmarathon Seeboden passieren.

Der Höhepunkt wird aber sicher ein Spaß-Content sein, bei dem die Teilnehmer ihre coolsten Sprünge zeigen dürfen. Ehe es um 13 Uhr dann vom Seezentrum aus, unter Polizeibegleitung für alle Mitradler, zum Kultursommer-Auftakt nach Spittal/Drau geht. Tipp: Rückfahrt – ebenfalls mit Polizeibegleitung nach Seeboden ist mit 15.30 und 17.30 Uhr geplant!