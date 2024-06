Herzenswunsch erfüllt: Schwerkranke Marta durch Salzburg kutschiert

An eine wunderschöne Wunschfahrt erinnern sich die ehrenamtlichen Wunscherfüller Theresa, Julia und Florian vom Verein Rollende Engel zurück, welche kürzlich den letzten Wunsch der schwerkranken Martha – die von den Ärzten als medizinisch austherapiert erklärt wurde – erfüllt haben. Nur noch wenige Tage beziehungsweise Wochen blieben Marta – ihr letzte Lebenszeit verbrachte sie zuhause bei ihrer Familie. Gemeinsam mit einer guten Freundin entstand die Idee, sich über den Verein Rollende Engel zu einer Wunschfahrt anzumelden. „Einmal mit einer Kutsche durch die Stadt Salzburg fahren“, so lautete der Wunsch der Schwerkranken.

Rundfahrt durch Salzburg bei Sonnenschein

„Wenige Stunden nach dieser Anfrage holten unsere Wunscherfüller Frau Martha von zuhause ab und die Reise konnte beginnen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Elfriede fuhren sie bei strahlendem Sonnenschein in die Stadt Salzburg. Dort angekommen wartete bereits ein wunderschönes Pferdegespann von Fiaker Salzburg – Familie Winter – Fiaker seit 1924 auf uns“, so berichtet der Verein Rollende Engel von dem gemeinsamen Ausflug. Mit einem herzlichen „Grüß Gott, i bin da Franz! I bin heute euer Kutscher“, wurde die Gruppe von Franz, dem Kutschermeister, begrüßt. Nun waren aber die Wunscherfüller gefragt, denn die sonst bettlägerige Martha musste in die Kutsche gebracht werden. Gesagt getan: „Binnen weniger Minuten saß unser Fahrgast wie Kaiserin Sisi in der Kutsche und es konnte losgehen.“

©Verein Rollende Engel Kutschenrundfahrt durch die Salzburger Innenstadt ©Verein Rollende Engel Martha und Kutscher Franz

Magischer Moment

Danach wurde die Gruppe für eine Stunde durch Salzburg kutschiert. Es sollte ein Erlebnis bleiben, das ewig in Erinnerung bleibt: „Franz erklärte jede Sehenswürdigkeit und Martha genoss jede Sekunde. Es war wie im Bilderbuch und jeder wünschte sich, dass nun die Zeit für immer stehen bleibt. Wieder retour am Parkplatz streichelten wir noch die Pferde und bedankten uns bei Franz, dem Kutscher, für diese herrliche Ausfahrt“.

©Verein Rollende Engel Es war eine herrliche Ausfahrt

Bei Martha wurden Erinnerungen wach

Während der Heimfahrt äußerte Martha noch einen weiteren Wunsch, den der Verein Rollende Engel ihr ebenso gerne erfüllte. Noch einmal an den Mattsee in die Konditorei, wo sie immer mit ihrer besten Freundin Kaffee und Kuchen gespeist und getrunken hatte. Für Martha gab es zur Feier des Tages ein Eis. Sie strahlte über das ganze Gesicht, hatte fast keine Schmerzen und alles schien wie früher. Früher, die Zeit, als sie noch voll im Leben stand. Und weil die Sonne so schön vom Himmel schien beschlossen die Wunscherfüller noch einen weiteren Wunsch prompt zu erfüllen. Sie fuhren Martha an den See und suchten das schönste „Platzerl“ aus, wo sie noch einige Stunden gemeinsam verbrachten.

©Verein Rollende Engel Beim gemeinsamen Eis wurden Erinnerungen wach ©Verein Rollende Engel Die Wunscherfüller zeigten Martha das schönste „Platzerl“ beim See

Drei Wünsche wurden Martha vor ihrem Tod noch erfüllt

„Viel wurde gesprochen und gelacht. Die Zeit zusammen einfach genossen“, berichtet der Verein von einem wunderschönen gemeinsamen Tag. „Danke, dass ihr mir gleich drei Wünsche an einem Tag erfüllt habt. Es war so schön und ich werde immer an diese Wunscherfüllung mit euch drei zurückdenken“, waren Marthas Worte. Leider verstarb Martha zehn Tage nach dieser Wunscherfüllung.