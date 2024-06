Dieses Wetter bringt der Sonntag in Österreich

„Dichtere Wolken an der Alpennordseite sowie im Norden und Nordosten des Landes lockern nach Abklingen morgendlicher Regenschauer im Laufe des Vormittags langsam auf und machen allmählich der Sonne Platz. Im Süden hingegen startet der Tag oft schon sonnig und trocken. In weiten Landesteilen bilden sich ab Mittag wieder lokale Regenschauer, am ehesten trocken bleiben könnte es im Nordosten“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Bis zu 25 Grad

Der Wind soll schwach bis mäßig wehen, im Donauraum und im Osten längere Zeit noch lebhaft, aus West bis Nordwest. In der Früh werden Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad erwartet, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost pendeln sich dann zwischen 17 und 25 Grad ein.