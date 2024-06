Wetter am Sonntag: Wie soll es in Kärnten werden?

„Der Sonntag beginnt in manchen Becken und Tälern nebelig trüb, davon abgesehen zeigt sich in Kärnten am Sonntagvormittag häufig die Sonne. In der zweiten Tageshälfte dominieren erneut Quellwolken das Himmelsbild, lokale Regenschauer sind wieder möglich“, so die GeoSphere Austria. Am ehesten verschont vom Regen soll das Klagenfurter Becken bleiben. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad.