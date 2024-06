Welches Wetter beschert der Sonntag der Steiermark?

Der Sonntag beginnt in der ganzen Steiermark mit starker oder dichter Bewölkung, in der Obersteiermark gibt es aus der Nacht heraus auch noch vereinzelte Schauer. Am Vormittag bleibt es für ein paar Stunden weitgehend trocken, und die Sonne kommt immer öfter zum Zug, so lautet zumindest die Prognose der GeoSphere Austria.

Auf Sonne folgt wieder Regen

Am Nachmittag soll es aber erneut zu Regenfällen kommen: Vor allem im Bergland muss man mit Quellwolken und einigen Regenschauern rechnen. Abseits der Schauer ist es schwach windig. Die Temperatur erreicht von Nordwest nach Südost Tageshöchstwerte zwischen 18 und 24 Grad.