Familienvater kracht in Gegenverkehr: Auch Kinder unter den Verletzten

Großeinsatz auf der L503 Oberinnviertler Straße in Oberösterreich: Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 28-jähriger Familienvater aus dem Bezirk Ried mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Schalchen in den Gegenverkehr. Mit im Auto waren seine beiden Kinder im Alter von zwei und sechs Jahren sowie seine 27-jährige Lebensgefährtin.

Karambolage auf der Oberinnviertler Straße

In der Folge krachte das Auto in den entgegenkommenden Wagen eines 45-Jährigen aus dem Bezirk Braunau. „Dessen Fahrzeug drehte sich nach dem Zusammenstoß um die eigene Achse und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand“, heißt es seitens der oberösterreichischen Polizei. Der PKW des Unfallgegners prallte hingegen nach der ersten Kollision frontal in ein weiteres Fahrzeug. Darin befanden sich eine 27-jährige Mutter und ihre zwei Kinder im Alter von fünf Monaten und sieben Jahren sowie die 37-jährige Schwester und deren zehnjährige Tochter.

Unfall mit neun Verletzten

Bei dem Unfall wurden sechs Personen schwer und drei Personen leicht verletzt. „Sie wurden teils mit Rettungswägen und teils mit Rettungshubschraubern in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert“, so die Beamten weiter. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.