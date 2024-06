Landeswappen für bekanntes Kärntner Ausflugslokal

Andreas Miklautz leitet einen Betrieb, in dem sich sowohl Familienmitglieder als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei der Verleihung des Kärntner Landeswappens an den Betreiber des Höhenwirts und seine Lebensgefährtin Judith Spicker. „Dem Team ist es über die Generationen gelungen, den Höhenwirt zu dem zu machen, was er heute ist – ein touristisches Aushängeschild am Fuße des Pyramidenkogels“, führte der Landeshauptmann aus. Im November 2023 wurde der Höhenwirt in einer Falstaff-Umfrage sogar auf Platz zwei in der Kategorie „Die fünf beliebtesten kulinarischen Ausflugsziele in Kärnten“ gewählt.

© LPD Kärnten/Kuess Landeshauptmann Peter Kaiser (re.) überreicht Gastronom Andreas Miklautz (li.) das Kärntner Landeswappen.

Familienbetrieb in dritter Generation

Miklautz, der den Höhenwirt 1992 übernommen hat, dankte seinen Familienmitgliedern, Mitarbeitern. „Wir haben als Großfamilie stets zusammengehalten und das weiterentwickelt, was unsere Großeltern aufgebaut haben.“ Die Tradition des Familienbetriebes werden Christoph Brunner und Sabrina Dolata in vierter Generation fortführen.