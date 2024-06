Syphilis-Infektionen nehmen zu: „Auch in Österreich ein Thema“

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es im Jahr 2020 weltweit etwa sieben Millionen (!) neue Syphilis-Infektionen. Auch im Jahr 2022 haben sich die gemeldeten Fälle laut den neuesten Berichten des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) deutlich erhöht, wobei Gonorrhöe-Fälle um 48 Prozent, Syphilis um 34 Prozent und Chlamydien-Erkrankungen um 16 Prozent zunahmen. Es bedarf daher eines verstärkten Bewusstseins und präventiver Maßnahmen zur Eindämmung dieser sexuell übertragbaren Infektion (STI), appelliert die AIDS Hilfe Wien.

Auch in Österreich ist Syphilis ein Thema

Vorsitzende Mirijam Hall, betont: „Es ist wichtig, sexuell übertragbare Infektionen und sexuelle Gesundheit am Schirm zu haben. Also reden wir darüber, denn der Anstieg von Infektionskrankheiten wie Syphilis, Gonorrhö und Chlamydien ist auch in Österreich ein Thema.“ Und weiter: „Durch die Verwendung von Kondomen, regelmäßige Tests und mit offener Kommunikation können wir gemeinsam dazu beitragen, die Verbreitung von Syphilis zu stoppen. Wir fordern daher, dass Test- und Behandlungsdienste für STIs leicht zugänglich gemacht werden, um so die Früherkennung und Prävention zu fördern.“

Testmöglichkeiten in Österreich

Hall hebt zudem hervor, dass eine frühzeitige Diagnose und Behandlung schwerwiegende gesundheitliche Folgen verhindere und die Ausbreitung der Infektion so gestoppt werden könnte. In Österreich stehen zahlreiche Testmöglichkeiten zur Verfügung, die Früherkennung und Behandlung ermöglichen.