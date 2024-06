Einsatz: Baum krachte auf fahrendes Taxi

Veröffentlicht am 2. Juni 2024, 08:04 / ©Baumgartner / BFVRA

Die Freiwillige Feuerwehr Hürth rückte am frühen Sonntagmorgen zu einem Einsatz auf der L235 Steintalstraße zwischen Klöch und Oberpurkla aus. Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Baum auf ein fahrendes Taxi gefallen. „Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall beschädigt, Fahrer und Insassin blieben aber zum Glück unverletzt“, so die Kameraden, die in der Folge den Baum entfernten und die Landesstraße sowie den parallel verlaufenden Radweg säuberten.

©Baumgartner / BFVRA | Die Freiwillige Feuerwehr Hürth rückte zum Einsatz aus. ©Baumgartner / BFVRA | Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall beschädigt. ©Baumgartner / BFVRA | Der Baum wurde von den Kameraden beseitigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2024 um 08:06 Uhr aktualisiert