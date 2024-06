20 Millionen Euro: Tausende Österreicher lassen Klimabonus links liegen

Bis zu 220 Euro haben hunderttausende in Österreich lebende Menschen zwischen Februar und Mai vom Staat in Form des Klimabonus dieses Jahr noch bekommen. Dabei handelte es sich um die Auszahlung des Vorjahres für jene Menschen, die im ersten Halbjahr umgezogen sind, nach Österreich gekommen sind oder neu geboren wurden. Die Auszahlung startete dabei am 8. Februar und war für viele Personen auch an diesem Tag schon wieder abgeschlossen. Jene, die den Bonus aber per Post bekommen haben, mussten sich etwas länger gedulden.

„Klimabonus-Gutscheine fließen zurück ins Budget“

Bei jenen Menschen, die nicht zu Hause waren, als der Umschlag mit den Gutscheinen angekommen ist, wurde der Klimabonus wieder zur Post zurückgeschickt und lag dort insgesamt drei Montage lang auf, wie das Klimaministerium auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt. Wurde der Brief in dieser Zeit nicht abgeholt, ist das Geld zurück ins Ministerium gegangen. „Alle Gutscheine, die nicht abgeholt wurden, fließen zurück in das Budget für den Klimabonus und werden im kommenden Jahr für die Auszahlungen verwendet“, so das Klimaministerium gegenüber 5 Minuten.

Über 90.000 Menschen haben Klimabonus 2023 nicht abgeholt

Für den Klimabonus 2023 waren das in beiden Auszahlungszeiträumen (Herbst 2023 und Frühling 2024) etwa 20 Millionen Euro, die zurückgeschickt worden sind. Das bedeutet gleichzeitig, dass mindestens 90.000 Personen ihren Klimabonus (noch) nicht abgeholt haben. Allerdings ist es für diese Personen noch nicht zu spät, der Bonus kann nämlich immer noch abgeholt werden. Wie ihr den Klimabonus immer noch bekommt, erfahrt ihr hier. Übrigens: Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Klimabonus, der deutlich mehr ausmacht als letztes Jahr. Mehr zum Klimabonus 2024 erfahrt ihr hier.

Klimabonus 2024 bringt deutlich mehr Geld auf Konten

Beim Klimabonus 2024 gilt es jedenfalls, wie auch schon im Vorjahr, zu beachten, dass das Geld nicht an jeden in Österreich lebenden Menschen geht. Mehr zu den Voraussetzungen für den Klimabonus 2024 gibt es hier. Solltet ihr die Voraussetzungen aber erfüllen, dann wird es deutlich mehr Geld geben, das allerdings wiederum regional gestaffelt ist. Zudem gibt es für Menschen unter 18 Jahren nur die Hälfte. Wie viel ihr aber jetzt dieses Jahr tatsächlich bekommen werden, erfahrt ihr auf dieser Karte.