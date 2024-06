Süße Fellnasen träumen von einem neuen Zuhause

Veröffentlicht am 2. Juni 2024, 08:55 / ©Tierheim Villach

Etliche Vierbeiner warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Liebevolles Heim für Jedi gesucht

Infos zu Jedi Mischling

männlich

kastriert

braun-schwarz

geb.: 6. April 2021

Jedi ist ein freundlicher Hund und wartet im Tierheim auf ein ruhiges Zuhause. Er versteht sich gut mit Artgenossen und liebt Spaziergänge. Ein Zuhause ohne Kinder oder mit älteren Kindern wäre ideal, da er die Ruhe sehr schätzt. Hat er einmal Vertrauen gefasst, genießt er es, ausgiebig zu kuscheln. Der perfekte Begleiter für jemanden, der eine ruhige und liebevolle Gesellschaft sucht.

©Tierheim Villach Jedi sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause.

Aria wartet sehnsüchtig auf ein Zuhause

Infos zu Aria weiß mit braun getigerten Flecken

weiblich

kastriert

geb.: 6. Oktober 2018

Mit ihrer Vorliebe für ausgedehnte Kuschelstunden ist Aria die perfekte Gesellschaft für ruhige Abende. Die Fellnase ist eine Prinzessin, die sich als Einzelkatze mit Freigang am besten entfalten würde. Sie fühlt sich in einem Zuhause ohne weitere Tiere oder Kleinkindern am wohlsten.

©Tierheim Villach Aria freut sich auf gemütliche Abende mit dir!

Lenni wäre ein perfekter Familienhund

Infos zu Lenni Mischling

männlich

kastriert

dreifärbig

geb.: 10. August 2022

Lenni versteht sich hervorragend mit Artgenossen und mag Kinder. Er wird eure Familie mit Freude und Treue bereichern. Sein freundliches Wesen macht ihn zum idealen Begleiter für Groß und Klein. Zudem liebt der Vierbeiner lange Spaziergänge.

©Tierheim Villach Lenni wartet im Tierheim Villach auf euch.

Geht mit Spike auf Abenteuerreise

Infos zu Spike weiß mit braunen Tigerflecken

männlich

kastriert

geb.: 2022

Im Tierheim Villach wartet der neugierige Kater Spike auf sein großes Abenteuer! Die Fellnase ist ein wahrer Entdecker und stets bereit, neue Wege zu erkunden. Ein Zuhause mit Freigangmöglichkeiten wäre sein Traum. Doch trotz seiner Abenteuerlust ist Spike ein sozialer Kamerad und versteht sich gut mit Artgenossen. Mit seinem verspielten Wesen und seinem charmanten Schnurren würde er das Leben seiner neuen Familie sicherlich bereichern.

©Tierheim Villach Spike träumt von einem Zuhause mit Freigang.

Kennst du mich?

Diese Schildpatt-Katze wurde am 1. Juni 2024 in der Italiener Straße in Villach gefunden und ins Tierheim gebracht. Der Besitzer soll sich bitte unter der Nummer 04242/54125 melden.

©Tierheim Villach Die Katze streunte in der Italiener Straße umher.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.

Tierheim Öffnungszeiten Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr

Sonntag und Feiertag geschlossen

Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!

