Großer Ausbau geplant: Land Steiermark präsentiert Mobilitätsstrategie

In den vergangenen 15 Jahren seit Veröffentlichung des letzten Steirischen Gesamtverkehrskonzeptes hat sich die steirische Mobilität maßgeblich verändert. Neue Herausforderungen wie demografischer Wandel, technischer Fortschritt und klimapolitische Vorgaben machen es notwendig, Mobilität neu zu denken und innovative Lösungen zu schaffen. Die „Mobilitätsstrategie Steiermark 2024+“ bildet den Grundstein für zukünftige Investitionen und Maßnahmen in der Verkehrsinfrastruktur in der Steiermark.

„Unser Ziel ist es, dass sich jeder in der Steiermark sicher, effizient und umweltfreundlich bewegen kann“

„Die Mobilität in der Steiermark und die Anforderungen der Menschen haben sich in den letzten 15 Jahren stark verändert. Unser Ziel ist es, dass sich jede und jeder in der Steiermark sicher, effizient und umweltfreundlich bewegen kann. Gleichzeitig müssen wir den Wirtschaftsstandort Steiermark durch unsere Verkehrsinfrastruktur noch besser unterstützen“, erklärt Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang, „unsere ‚Mobilitätsstrategie 2024+‘ legt die Basis für eine lebenswerte und zukunftsfähige Steiermark und für die Mobilität unserer künftigen Generationen.“ „Die ‚Mobilitätsstrategie 2024+‘ bildet die Grundlage für den weiteren Ausbau unserer Verkehrsnetze und für ein gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer – von der Schiene über das Auto bis hin zu Geh- und Radfahrern. Unser Ziel ist eine vielfältige Mobilität am Puls der Zeit. Davon profitieren unsere heimische Wirtschaft, unser Tourismus, unsere Umwelt und unser Klima und nicht zuletzt alle Steirerinnen und Steirer“, sagt wiederum Landesrätin Simone Schmiedtbauer.

Leitziele und Megatrends Das Land Steiermark hat für die „Mobilitätsstrategie Steiermark 2024+“ drei Leitziele festgelegt, die für die Sicherung der Mobilität der Menschen in der Steiermark und der Erreichbarkeit der Standorte zentral sind: Im Sinne der Transformation in Richtung Klimaneutralität bekennt man sich dazu, ein umweltschonendes, energie- und ressourceneffizientes Verkehrssystem zu schaffen.

Um Lebensqualität zu verbessern und Wohlstand zu sichern, muss das Mobilitätssystem alle wirtschaftlichen und nicht-kommerziellen Aktivitäten des alltäglichen Lebens berücksichtigen.

Für bessere soziale Teilhabe liegt der Fokus auf barrierefreier Zugänglichkeit und inklusiver Mobilitätsplanung. So werden die Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen – Kindern, Jugendlichen, Senior:innen, Menschen mit Beeinträchtigung – erfüllt. Die ambitionierten Ziele der Mobilitätsstrategie werden unterstützt durch aktuelle Megatrends wie veränderte Mobilitätsnachfrage aufgrund des demografischen Wandels, Konzentration des Bevölkerungswachstums auf den Steirischen Zentralraum oder Phänomene der Digitalisierung wie Homeoffice oder Online-Einkau

Ausbau des Öffentlichen Verkehrs

Zu den Kernpunkten der Mobilitätsstrategie zählt die Weiterentwicklung des regionalen Bahn- und Busverkehrs. Um langfristig eine Veränderung des Modal Split zugunsten aktiver Mobilität und öffentlicher Verkehrsmittel zu erreichen, müssen Angebote und Infrastruktur für Fuß-, Rad- und Öffentlichen Verkehr massiv verbessert werden. Für den Schienenverkehr bedeutet das den Ausbau der steirischen Hauptstrecken: Diese müssen im Zusammenhang mit dem transeuropäischen Verkehrsnetz zum Großteil internationale Funktionen erfüllen und weisen auch nach Fertigstellung von Koralmbahn und Semmering-Basistunnel etliche Schwachstellen und Kapazitätsengpässen auf. Folgende Maßnahmen werden beispielsweise gesetzt, um das hochrangige und regionale Schienennetz auszubauen:

Schienennetz Ausbau Neubau Bosrucktunnel

Neubau Schleife Selzthal

Viergleisiger Ausbau zwischen Graz und Bruck sowie zweigleisiger Ausbau zwischen Werndorf und Maribor

Neubau Verbindungsstrecke Koralmbahn – Gleisdorf

Errichtung eines S-Bahn-Tunnels in der Stadt Graz Weiters ist auch die Verbesserung und Attraktivierung der Regionalbahnen erforderlich, um abseits der Hauptstrecken eine attraktive Alternative zum privaten Pkw anbieten zu können. Für regionale Maßnahmen wie beispielsweise die Attraktivierung der Radkersburger Bahn, der Thermenbahn und der Murtalbahn ist die Kooperation mit dem Bund notwendig.

Ausweitung des Fahrplanangebotes

Durch die Eröffnung der Koralmbahn wird das Fahrplanangebot im Bereich der S-Bahn- und Regionalbahnlinien in der gesamten Steiermark ausgeweitet. Damit wird ein bedeutender Schritt in Richtung Transformation und Dekarbonisierung des Verkehrssystems in der Steiermark gesetzt. Das künftige Angebot im Schienenpersonenverkehr in der Steiermark (Zielfahrplan 2040) sieht u. a. folgende Taktungen vor: 10- bis 15-Minuten-Takt im S-Bahnnetz um Graz, 30-Minuten-Takt im Mur- und Mürztal, auf der Ostbahn & nach Köflach bzw. Wies-Eibiswald und mindestens Stunden-Takt im Regionalbahnbereich

Mindestens stündliche Verbindungen im Fernverkehr (Wien, Klagenfurt, Maribor, Linz/Salzburg).